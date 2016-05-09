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هكذا وزعت الجوائز على النجوم في حفل Bafta TV awards

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الإثنين 09-05-2016 02:47

أقيم مساء اليوم الأحد حفل توزيع جوائز British Academy Television Awards المعروفة بـ Bafta TV awards داخل قاعة Royal Festival Hall في العاصمة البريطانية لندن.

قدم الدورة الـ 61 لهذا الحفل، الممثل الكوميدي Graham Norton نجم برنامج The Graham Norton Show الشهير. وخلال الحفل وزعت الجوائز على الشكل التالي:

أفضل أداء أنثوي كوميدي: Michaela Coel في Chewing Gum

جائزة الجمهور: Poldark

أفضل وثائقي: My Son the Jihadi

أفضل مسلسل درامي: Wolf Hall

أفضل مسلسل مصغر: This Is England '90

أفضل ممثلة مساعدة: Chanel Cresswell

أفضل برنامج ترفيهي: Strictly Come Dancing

أفضل تغطية إخبارية: Channel 4 News

أفضل ممثل مساعد: Tom Courtenay

جائزة الزمالة: Galton and Simpson

أفضل برنامج كوميدي: Have I Got News for You

أفضل دراما منفردة: Don't Take My Baby

جائزة بافتا للتميز: Lenny Henry

أفضل أداء ذكوري كوميدي: Peter Kay

أفضل حدث رياضي: The Ashes

جائزة بافتا العالمية: Transparent

أفضل حدث مباشر: Big Blue Live

 

من هي الأجمل في حفل توزيع جوائز iHeartRadio ؟

 

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