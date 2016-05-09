هكذا وزعت الجوائز على النجوم في حفل Bafta TV awards
الإثنين 09-05-2016 02:47
أقيم مساء اليوم الأحد حفل توزيع جوائز British Academy Television Awards المعروفة بـ Bafta TV awards داخل قاعة Royal Festival Hall في العاصمة البريطانية لندن.
قدم الدورة الـ 61 لهذا الحفل، الممثل الكوميدي Graham Norton نجم برنامج The Graham Norton Show الشهير. وخلال الحفل وزعت الجوائز على الشكل التالي:
أفضل أداء أنثوي كوميدي: Michaela Coel في Chewing Gum
جائزة الجمهور: Poldark
أفضل وثائقي: My Son the Jihadi
أفضل مسلسل درامي: Wolf Hall
أفضل مسلسل مصغر: This Is England '90
أفضل ممثلة مساعدة: Chanel Cresswell
أفضل برنامج ترفيهي: Strictly Come Dancing
أفضل تغطية إخبارية: Channel 4 News
أفضل ممثل مساعد: Tom Courtenay
جائزة الزمالة: Galton and Simpson
أفضل برنامج كوميدي: Have I Got News for You
أفضل دراما منفردة: Don't Take My Baby
جائزة بافتا للتميز: Lenny Henry
أفضل أداء ذكوري كوميدي: Peter Kay
أفضل حدث رياضي: The Ashes
جائزة بافتا العالمية: Transparent
أفضل حدث مباشر: Big Blue Live
من هي الأجمل في حفل توزيع جوائز iHeartRadio ؟
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