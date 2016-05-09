وزير خارجية اليمن : مباحثات السلام بالكويت لم تحرز تقدما

>أعلن وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى الاثنين أن مباحثات السلام التى ترعاها الأمم المتحدة فى الكويت لم تحرز أى تقدم، بينما حث موفد الأمين العام للأمم المتحدة وفدى الحكومة والمتمردين على تقديم "تنازلات".

وأجرى الموفد الدولى إسماعيل ولد الشيخ أحمد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع مختلف المشاركين فى المباحثات حتى وقت متاخر الأحد.

وقال المخلافى الذى يرأس وفد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى المدعوم من التحالف العربى بقيادة السعودية، "من أجل السلام قبلنا كل ما تقدم لنا من مقترحات"، بحسب تغريدة على موقع "تويتر".

أضاف "بعد ثلاثة أسابيع ليس فى يدنا الا قبض ريح بسبب تراجع الطرف الآخر عن كل ما يلتزمون به"، فى إشارة إلى الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق على عبدالله صالح.

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