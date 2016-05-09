عامل يلقى بآخر فى ترعة الإسماعيلية فيلقى مصرعه غرقا بشبرا الخيمة

لقى عامل مصرعه غرقا بترعة الإسماعيلية حاول معرفة سبب جلوس شاب بصحبة سيدتين على شاطئ الترعة بالبر الشرقى دائرة قسم الزاوية الحمراء.

تبلغ لقسم ثان شبرا الخيمه من المدعو حسام سعيد عبدالعاطى محمد 33 سنة صاحب جراج أنه أثناء تواجده بالجراج خاصته وبرفقته المدعو محمد عاطف عيد إبراهيم عامل وأثناء ذلك شاهد المدعو حسام خواص حامد على 27 سنة عامل حال جلوسه على شاطئ ترعة الإسماعيلية بالبر الشرقى وبصحبته سيدتان قام باصطحاب إحداهما إلى داخل مشتل أشجار على حافة الترعة.

فتوجه مرافقه المدعو محمد عاطف عيد إبراهيم لاستطلاع الأمر وبسؤاله عن سبب تواجده بالمكان وعلاقته بهولاء السيدتان حدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها المتهم بدفعه فسقط بمياه ترعة الإسماعيلية ولعدم إجادته السباحة توفى غرقا وتمكن بمساعدة الأهالى من ضبط المتهم ولاذت السيدتان بالفرار.

بسؤال شاهد الواقعه المدعو خالد محمد محمود حسانين 32 سنة كهربائى أيد ذلك .

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف أن المجنى عليه قام بالتعرض له ومحاولة التحرش بإحدى السيدات التى كانت بصحبته الأولى تدعى سلمى والثانيه تدعى ليالى.

تم إخطار قوات الإنقاذ النهرى وجارى البحث عن الجثه، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال قسم ثان شبرا الخيمه وجارى إرساله لقسم شرطة الزاوية الحمراء بأمن القاهره للاختصاص والعرض على النيابة.

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