نزوح 3 آلاف أسرة من سرت إلى مدينة ترهونة الليبية

قال مدير المكتب الإعلامى والعلاقات العامة بالمجلس البلدى ترهونة جنوب شرق العاصمة الليبية، محمد سعيد، إن عدد الأسر النازحة إلى المدينة من مناطق سرت وزمزم ووادى بى وبوقرين والهيشة بلغت نحو ثلاثة آلاف أسرة.

وأضاف سعيد فى تصريح صحفى أمس الأحد، أن المجلس البلدى ترهونة شكل لجنة ستسخّر كل إمكانياتها لتقديم العون وتوفير ما يحتاجه النازحون من مساكن ومعدات وأغطية ومستلزمات الأطفال وغيرها، مشيرًا إلى أن ترهونة لا يمكن أن تستوعب مزيدًا من النازحين فى ظل النقص وقلة الإمكانيات.

كما ناشد مدير المكتب الإعلامى بالمجلس البلدى ترهونة كافة مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية توفير المساعدات الإنسانية للنازحين المتواجدين فى مدينة ترهونة

>