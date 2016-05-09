أخبار عاجلة

قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

انفجار ضخم يهز العاصمة الصومالية مقديشو

Google+ Print
انفجار ضخم يهز العاصمة الصومالية مقديشو انفجار ضخم يهز العاصمة الصومالية مقديشو
هز انفجار ضخم العاصمة الصومالية مقديشو صباح اليوم الاثنين، بحسب شهود عيان، وقال ضابط الشرطة نور فرح: "وقع انفجار عند مقر شرطة المرور في منطقة شانجاني في مقديشو."

ونقلت رويترز، عن الشهود، أن انفجار قوى وقع بالقرب من مكتب قائد شرطة المرور، دون المزيد من التفاصيل.

ودائمًا ما تتعرض القوات الحكومية والقوات الدولية المتواجدة فى البلاد لهجمات إرهابية من قبل حركة الشباب الصومالية التى تنتشر وتسيطر على العديد من المواقع فى صحراء الصومال.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365