انفجار ضخم يهز العاصمة الصومالية مقديشو

هز انفجار ضخم العاصمة الصومالية مقديشو صباح اليوم الاثنين، بحسب شهود عيان، وقال ضابط الشرطة نور فرح: "وقع انفجار عند مقر شرطة المرور في منطقة شانجاني في مقديشو."

ونقلت رويترز، عن الشهود، أن انفجار قوى وقع بالقرب من مكتب قائد شرطة المرور، دون المزيد من التفاصيل.

ودائمًا ما تتعرض القوات الحكومية والقوات الدولية المتواجدة فى البلاد لهجمات إرهابية من قبل حركة الشباب الصومالية التى تنتشر وتسيطر على العديد من المواقع فى صحراء الصومال.

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