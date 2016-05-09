انفجار ضخم يهز العاصمة الصومالية مقديشو

هز انفجار ضخم العاصمة الصومالية مقديشو صباح اليوم الاثنين، بحسب شهود عيان، وقال ضابط الشرطة نور فرح: "وقع انفجار عند مقر شرطة المرور في منطقة شانجاني في مقديشو."إعلان - Ads إعلان - Ads
ودائمًا ما تتعرض القوات الحكومية والقوات الدولية المتواجدة فى البلاد لهجمات إرهابية من قبل حركة الشباب الصومالية التى تنتشر وتسيطر على العديد من المواقع فى صحراء الصومال.
ونقلت رويترز، عن الشهود، أن انفجار قوى وقع بالقرب من مكتب قائد شرطة المرور، دون المزيد من التفاصيل.
ودائمًا ما تتعرض القوات الحكومية والقوات الدولية المتواجدة فى البلاد لهجمات إرهابية من قبل حركة الشباب الصومالية التى تنتشر وتسيطر على العديد من المواقع فى صحراء الصومال.
>