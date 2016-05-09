أخبار عاجلة

قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الأرصاد": طقس اليوم حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوباً

Google+ Print
"الأرصاد": طقس اليوم حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوباً "الأرصاد": طقس اليوم حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوباً
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوباً نهاراً مائل للبرودة ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وجنوب سيناء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة هناك، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.


>وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :


>الصغرى العظمى: القاهرة 20 34 الإسكندرية 16 28 مطروح 16 30 بورسعيد 18 27 دمياط 18 28 بلطيم 17 30 الإسماعيلية 19 34 السويس 19 34 العريش 13 29 نخل 10 30 طابا 11 30 الطور 22 34 مرسى علم 23 34 الغردقة 22 33 شرم الشيخ 23 32 رفح 12 28 كاترين 12 25 سيوة 19 38 المنيا 17 38 الفيوم 17 38 رأس سدر 19 34 أبوسمبل 22 41 وسط الدلتا 19 29 أسيوط 19 39 سوهاج 20 40 الأقصر 21 40 أسوان 22 41 شلاتين 21 41 حلايب 23 33 الوادى الجديد 22 40 قنا 20 40 نويبع 22 34 السلوم 18 32 .

موضوعات متعلقة :


>درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 9/5/2016 بجميع محافظات مصر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري