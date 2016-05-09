"الأرصاد": طقس اليوم حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوباً

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوباً نهاراً مائل للبرودة ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وجنوب سيناء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة هناك، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



>وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 9/5/2016 بجميع محافظات مصر

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>الصغرى العظمى: القاهرة 20 34 الإسكندرية 16 28 مطروح 16 30 بورسعيد 18 27 دمياط 18 28 بلطيم 17 30 الإسماعيلية 19 34 السويس 19 34 العريش 13 29 نخل 10 30 طابا 11 30 الطور 22 34 مرسى علم 23 34 الغردقة 22 33 شرم الشيخ 23 32 رفح 12 28 كاترين 12 25 سيوة 19 38 المنيا 17 38 الفيوم 17 38 رأس سدر 19 34 أبوسمبل 22 41 وسط الدلتا 19 29 أسيوط 19 39 سوهاج 20 40 الأقصر 21 40 أسوان 22 41 شلاتين 21 41 حلايب 23 33 الوادى الجديد 22 40 قنا 20 40 نويبع 22 34 السلوم 18 32 .