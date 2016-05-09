أخبار عاجلة

قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هاشتاج "عمر جابر" يتصدر "تويتر".. والجماهير:"هتوحشنا يا ابن النادى"

Google+ Print
هاشتاج "عمر جابر" يتصدر "تويتر".. والجماهير:"هتوحشنا يا ابن النادى" هاشتاج "عمر جابر" يتصدر "تويتر".. والجماهير:"هتوحشنا يا ابن النادى"
تصدر هاشتاج " عمر جابر" تريندات "تويتر"، واحتل الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة فى قائمة التريند فى .

جاء ذلك، بعد أن غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، متوجها إلى سويسرا على متن طائرة الخطوط الفرنسية، لأداء الاختبارات الأولية، تمهيدا للاحتراف بنادى بازل السويسرى، وارتدائه رقم 4 مع الفريق السويسرى.

وودع عشاق الفانلة البيضاء اللاعب عمر جابر بتدوين العديد من التغريدات، سواء من جماهير النادى الأهلى أو نادى الزمالك، حيث قال أحدهم: "مين مش بيحب عمر جابر ولا بيحترمه أهلاوية وزمالكاوية يحبوه، هى دى الأخلاق يا عمر".

وقال آخر: " ربنا يهون الغربة عليك يا ابن التالتة يمين، ويكتبلك الخير والنجاح هتوحشنا"، وقال آخر: "شخص مكافح لا يعرف للمستحيل طريقاً يستحق المتابعه".

وعلق ناشط : " ممكن أكون أهلاوى متعصب جدآ، لكنى بعترف إنك بجد الأخلاق اللى فى نادى الزمالك، لعيب على وضعه ، سواء أخلاق أو أداء وحتى استايله"، وقال مغرد:" بالرغم من إنى أهلاوى، بس من أنضف الناس اللى موجوده فى الزمالك والوحيد اللى بحبه".

تويتر (1)

تويتر (2)

تويتر (3)

تويتر (4)


>- عمر جابر يطير إلى بازل السويسرى لخوض تجربته الاحترافية فى ملاعب أوروبا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري