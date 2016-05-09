هاشتاج "عمر جابر" يتصدر "تويتر".. والجماهير:"هتوحشنا يا ابن النادى"

تصدر هاشتاج " عمر جابر" تريندات "تويتر"، واحتل الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة فى قائمة التريند فى مصر

جاء ذلك، بعد أن غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، متوجها إلى سويسرا على متن طائرة الخطوط الفرنسية، لأداء الاختبارات الأولية، تمهيدا للاحتراف بنادى بازل السويسرى، وارتدائه رقم 4 مع الفريق السويسرى.

وودع عشاق الفانلة البيضاء اللاعب عمر جابر بتدوين العديد من التغريدات، سواء من جماهير النادى الأهلى أو نادى الزمالك، حيث قال أحدهم: "مين مش بيحب عمر جابر ولا بيحترمه أهلاوية وزمالكاوية يحبوه، هى دى الأخلاق يا عمر".

وقال آخر: " ربنا يهون الغربة عليك يا ابن التالتة يمين، ويكتبلك الخير والنجاح هتوحشنا"، وقال آخر: "شخص مكافح لا يعرف للمستحيل طريقاً يستحق المتابعه".

وعلق ناشط : " ممكن أكون أهلاوى متعصب جدآ، لكنى بعترف إنك بجد الأخلاق اللى فى نادى الزمالك، لعيب على وضعه ، سواء أخلاق أو أداء وحتى استايله"، وقال مغرد:" بالرغم من إنى أهلاوى، بس من أنضف الناس اللى موجوده فى الزمالك والوحيد اللى بحبه".

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