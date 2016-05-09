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دراسة تكشف عن جهود BBC و"فرانس24" لخدمة إسرائيل بملف سد النهضة

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دراسة تكشف عن جهود BBC و"فرانس24" لخدمة إسرائيل بملف سد النهضة دراسة تكشف عن جهود BBC و"فرانس24" لخدمة إسرائيل بملف سد النهضة
قالت دراسة للباحثة منصور، بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، إن تغطية قناتى BBC عربى، وفرانس 24 لقضية بناء سد النهضة الإثيوبى بشكل غير مهنى، خدم بشكل غير مباشر الأطماع الإسرائيلية فى المنطقة ، وذلك من خلال توجيه الرأى العام العالمى بأهمية العمل على خلق فرص التنمية داخل إثيوبيا لانتشالها من خط الفقر والمجاعة،، وذلك من خلال تحليل مضمون البرامج والمادة المذاعة فى القناتين لمدة 5 سنوات، من ديسمبر 2010 ، إلى أكتوبر 2015.

وكشفت الدراسة أنه فى خلال 5 سنوات عالجت قناة "بى بى سى" الموجهة باللغة العربية، القضية فى إطار محلى يخص الشأن المصرى، وأنها لم تعالج الموضوع فى إطارها الإقليمى الذى يخص دول حوض نهر النيل إلا فى حلقة واحدة فقط من برنامج أجندة مفتوحة، بالإضافة إلى نقص المعلومات الشديد المعروضة أثناء الحلقات، وعدم الاستعانة بخبراء متخصصين فى مجال بناء السدود، وقانونيين للحديث عن تفاصيل الاتفاقيات.

بينما أكدت الدراسة أن قناة فرانس 24 لم تتناول القضية بشكل مهنى خلال البرامج الدولية التى تبثها عبر شاشتها ، وفى برنامج هوا تناولت القضية فى إطار الجدل الداخلى بعد إعلان مبادئ سد النهضة، وجاء الحديث كجزء من حلقة كاملة خلال الفترة من 16/9/2014 إلى 31/10/2015 وعرض القضية جاء فى 3 حلقات فقط ولم يتم عرض آراء من الجانب السودانى أو الإثيوبي.

- وزير الري: ملف سد النهضة لم يغلق .. وتقارب فى وجهات النظر .. السدود السودانية تمت بإتفاق ثنائى طبقا لإتفاقية 1959 ..و ربط البحيرات الاستوئية و "المتوسط" للتنمية بدول حوض النيل
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مصر 365

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