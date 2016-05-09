وفاة مرشح لبنانى بعد فوزه فى الانتخابات البلدية

توفى مساء أمس الأحد، مرشح لبنانى بعد فوزه فى الانتخابات البلدية فى عدة مناطق بالبلاد.

وذكرت قناة "إن بى إن " اللبنانية، أنه بعد فوز حسن محمد شعيتو بمنصب المختار فى بلدة "عيناتا" بالبقاع فى شرق البلاد، أصيب بنوبة قلبيّة، بسبب فرحته على ما يبدو بفوزه على منافسه عبد الكريم حرموش.

يشار إلى أن لبنان شهدت الأحد، انتخابات بلدية واختيارية فى العاصمة اللبنانية بيروت، وفى منطقة البقاع.

يذكر أن الانتخابات الاختيارية تجرى لانتخاب المخاتير، والمختار منصب هام فى الحياة اللبنانية، حيث يضم كل حى وبلدة عدة مخاتير، ويتولى المختار بشكل أساسى عمليات التوثيق فى الأحوال الشخصية والأمور المتعلقة بالهوية والسكن، إضافة إلى دوره الاجتماعى والسياسي.

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