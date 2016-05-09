3 خطوات بسيطة لعلاج الزكام.. تعرف عليها

الزكام من الأمراض التى يصاب بها البعض، نتيجة التعرض للتغيرات الجوية، وعلاج الزكام ليس به أى صعوبة عند اتباع بعض الخطوات البسيطة.

كما قدم تقرير نشره الموقع الأمريكى "everydayhealth" نصائح بسيطة لعلاج الزكام والتى تشمل الآتى:

1- الحصول على الكثير من النوم

2- أخذ قسط من الراحة

3- شرب الكثير من السوائل

>لأن الحصول على ليلة نوم جيدة تعمل على تقوية جهاز المناعة، مما تساعده على محاربة العدوى، فإذا كنت تواجه صعوبة فى أوقات النوم من الممكن استخدام الأدوية التى تساعد على النعاس، فأنها تسرع من الشفاء وتجعلك أفضل.>فمن أفضل العلاجات للزكام البقاء فى المنزل عند الشعور بالمرض، فهذا يساعد على منع انتشار المرض، لأن الحركة والنشاط تؤثر على جهاز المناعة وتجعله يضعف، مما يؤدى إلى شعورك بالمرض أكثر.>لأن شرب السوائل تجعل جسمك رطبا بشكل جيد، مما يخفف من المخاط ويكون من الصعب نزوله من الأنف، كما يوصى الغرغرة بالماء المالح الدافئ لإنزال المخاط وجعلك تتنفس بشكل جيد والشعور بشكل سريع أنك أفضل وتتحسن حالتك.

ملخص الموضوع: الكثير من السوائل والراحة والنوم كثيرا، من الخطوات البسيطة التى تساعد فى علاج الزكام دون تطور المرض أو قضاء الكثير من الوقت فى المنزل..

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