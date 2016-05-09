7 أطعمة ذهبية لمكافحة مرض السكر.. أبرزها القرفة والجرجير

السكرى من أخطر الأمراض المزمنة التى تصيب ملايين الأشخاص سنويا، ويبلغ عدد المصابين به حاليا 400 مليون شخص بالغ وفقا لإحصائيات الفيدرالية الدولية لمرض السكر، بينما يبلغ عدد المصابين بمرض السكر فى مصر حوالى 8 ملايين (النوع الأول والثانى).

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الأطعمة المفيدة لمرضى السكر من النوع الثانى، وذلك حسبما نشر بالموقع الأمريكى "موجز القراء"، وتشمل:

أطعمة للسيطرة على مرض السكر

1. القرفة: كشفت العديد من الدراسات الطبية أن القرفة تساهم فى خفض سكر الدم، منها بحث نشر بمجلة "Diabetes Care" أكد أن تناول جرام أو أكثر من القرفة يوميا يساهم فى خفض سكر الدم "الصائم" بنسبة 30%، كما تساهم فى خفض مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية.

2. عين الجمل: تتمتع بخواص رائعة مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان والالتهابات والفيروسات، وهى تساهم فى الحد من تطور مرض السكر وتساهم فى السيطرة عليه والحد من أعراضه.

3. السبانخ والجرجير والخضراوات الورقية خضراء اللون تساهم فى الحد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، وكلما زادت كمية الخضراوات الورقية التى يتناولها الإنسان كلما انخفضت مخاطرها.

4. زيت الزيتون: أحد مكونات حمية البحر المتوسط، وهى تساهم فى مكافحة مرض السكر من النوع الثانى، كما أنه غنى بمضادات الأكسدة التى تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتحمى الخلايا من التلف.

5. الشوفان: يحد من خطر الإصابة بمرض السكر، كما أنه غنى بعنصر الماغنسيوم الذى يخفض مستويات السكر بالدم، وكشفت دراسة استمرت 8 أعوام أن الحميات الغذائية الغنية بالماغنسيوم تقلل خطر الإصابة بمرض السكر بنسبة 19%.

6. البروكلى: من أفضل الأطعمة التى تكافح الإصابة بمرض السكر، وهو يتمتع بخواص رائعة مضادة للالتهابات تحد من مضاعفات مرض السكر، كما أنه يخفض مستويات السكر بالدم.

7. الشيكولاتة الداكنة أو السوداء: غنية بمركبات الفلافونويد التى تحد من مقاومة هرمون الإنسولين وتساهم فى السيطرة على مستويات الجلوكوز بالدم، حسبما تؤكد العديد من الأبحاث الطبية.

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