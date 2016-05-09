"القومى للقبائل المصرية" يطالب بمحاكمة عسكرية لمرتكبى حادث حلوان

طالب المجلس القومى لشئون القبائل المصرية بمحاكمة مرتكبى حادث حلوان الذى أودى بحياة 9 شهداء من قوة مباحث حلوان صباح الأحد، محاكمة عسكريا اقتصاصا لأرواح ودماء الشهداء وانتقاما منهم على ما ارتكبوه من جرم فى حق الشعب المصرى.

كما طالب المجلس بسرعة الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية فى مجلس النواب و تشديد عقوبة الإرهاب على كل من تسول له نفسه الاقتراب من أبناء الوطن سواء كانوا من الجيش أو الشرطة.

وقال صلاح داود مساعد الأمين العام: إن تطور العمليات الإرهابية ونقلها من سيناء إلى العاصمة يحتاج فعلا إلى تشديد العقوبات ومحاسبة هذه الجماعات محاسبة عسيرة على أفعالها فى حق أوفى وأشرف الرجال، كما أنه لن يرهب أو يخيف الشعب المصرى ولا جيشه وشرطته فى مواجهة هذه العصابات.

- القومى للقبائل المصرية بالإسماعيلية يرفض تظاهرات الجمعة

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