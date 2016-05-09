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جامعة الفيوم تستعد لفعاليات ملتقى الجامعات العربية

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جامعة الفيوم تستعد لفعاليات ملتقى الجامعات العربية جامعة الفيوم تستعد لفعاليات ملتقى الجامعات العربية
تشهد جامعة الفيوم استعدادات مكثفة قبل ساعات من بدء فعاليات ملتقى الجامعات العربية والذى تستضيفه جامعة الفيوم لأول مرة وذلك اليوم الاثنين.

وحضر أمس للجامعة الدكتور أحمد عبد اللطيف مدير المجلس العربى لتدريب طلاب الجامعات العربية وعميد الرواشدة المساعدة الإدارية للمجلس العربى، لتدريب طلاب الجامعات العربية للاطمئنان على آخر الاستعدادات، حيث قاموا بجولة تفقدية بالجامعة والأماكن التى ستستضيف فعاليات الملتقى بحضور الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم والدكتور محمد عبد الوهاب مرسى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد الربيعى منسق جامعة الفيوم بالمجلس العربى لتدريب طلاب الجامعات العربية وهشام عويس أمين عام الجامعة.

وأثنى مدير المجلس العربى لتدريب طلاب الجامعات العربية على الإجراءات المتخذة لخروج الملتقى بأبهى صوره.
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