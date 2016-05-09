اليوم محاكمة 48 متهما بقتل الصحفية ميادة أشرف

تنظر اليوم الاثنين الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة 48 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب أعمال عنف وقتل الصحفية ميادة أشرف.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم تولى قيادة فى جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والقتل والعمد والشروع فيه وتنظيم تجمهر بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014، وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين الرافضين لتجمهرهم وقوات الشرطة.

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