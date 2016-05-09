بالفيديو.. وصول فريق من النيابة العامة لمعاينة "حريق الرويعى" بالعتبة

وصل منذ قليل، فريق من النيابة العامة للقيام بعمليات معاينة مكان حريق الرويعى بالعتبة، لإجراء معاينة لمعرفة أسباب الحادث والوقوف على أسباب اشتعال النيران.

فيما يقوم رجال المباحث بقسم الموسكى بسماع أقوال أصحاب المحلات والمخازن، للوقوف على ملابسات الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى فندق بالعتبة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

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