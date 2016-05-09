مسئول سابق بـ"الاستشعار عن بعد": الأقمار الصناعية أكدت ملكية تيران وصنافير للسعودية

قال الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى للعلوم وتكنولوجيا الفضاء والأمم المتحدة، نائب رئيس هيئة الاستشعار عن بعد السابق، إن صور الأقمار الصناعية التى تم إلتقاطها مؤخرا بمعرفة خبراء الفضاء وشارك فيها، أكدت ملكية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية ، وأن السواحل السعودية مرتبطة بالجزيرتين.

وأوضح أنه تم استخدام أقمار صناعية لدراسة ما فى قاع البحر، حيث تبين أنه يتخلله شعب مرجانية ضحلة وصلبة ولينة ويبلغ عمقه من 10 الى 20 متر.

وأضاف النهرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تبين من خلال دراسة البصمات الطيفية فى الجزيرتين ارتباطها ارتباطا وثيقا للبصمات الطيفية بالسعودية، موضحا أنه نظرا لأن المسافة بين السواحل المصرية والسعودية أقل من 200 ميل بحرى وبالتالى فإنه عند حساب المياه الإقليمية من خط المنتصف من المجرى الملاحى يتضح أن الجزيرتين تقع فى المجرى السعودى، كما أن نشأة وتطور تكون الجزيرتين يثبتان ارتباطها الوثيق بالسعودية.