"الجيزة": غرامات تأخير يومية على الشركة المسئولة عن تطوير شارع فيصل

أكد اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء، أن المحافظة بصدد توقيع عقوبات وغرامات تأخير يومية على الشركة المسئولة على تطوير وتوسيع شارع فيصل، للتأخر أكثر من مرة فى تسليم الأعمال، والتى كان آخرها أول مايو الجارى.

وقال نائب المحافظ لليوم السابع، إن الشركة ألتزمت أكثر من مرة بمواعيد لتسليم أعمال توسيع الشارع، مع إخلاف الموعد بشكل مستمر، ترتب عليه توقيع غرامات تأخير على الشركة لما تسببه من خسائر يومية من تعطل العمل والسير بالشارع.

وأضاف "الهراس"، أن المرحلة الأخيرة من تطوير الشارع تمتد إدارة الهرم التعليمية وحتى منطقة المشابك، تشمل خلالها الأعمال استقطاع أجزاء من الجزيرة الوسطى بالإضافة إلى استقطاع الأرصفة الجانبية، وإعادة رصف الشارع بعد توسيعه وتمهيده أمام السيارات.

يذكر أن الجيزة بدأت عام 2014 فى الإعلان عن تطوير وتوسيع شارع فيصل الذى بدأ من المريوطية حتى المطبعة بتكلفة 30 مليون جنيه، وذلك فى إطار توفير طرق بديلة لشارع الهرم أثناء بدء أعمال حفر الخط الرابع للمترو.

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