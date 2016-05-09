هيئة رئاسة برلمان العراق تستأنف عمل اللجان النيابية غدًا الثلاثاء

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقى إلى استئناف أعمال البرلمان غدًا الثلاثاء، وطلبت من النواب الحضور لمقر البرلمان بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، لمباشرة مهامهم التشريعية والرقابية ضمن إطار اللجان النيابية.

وذكرت رئاسة مجلس النواب - فى بيان صحفى مساء أمس الأحد - أن اللجان النيابية مدعوة لعقد لقاءاتها المعتادة لتهيئة التشريعات اللازمة والضرورية بهدف إقرارها من قبل مجلس النواب، لافتة إلى أن موعد جلسة البرلمان العامة سيتم تحديدها حال إنهاء الاستعدادات الخاصة بذلك فى مقر البرلمان.

وكان رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى اختتم اليوم زيارة للسليمانية بإقليم كردستان العراق، التقى خلالها نواب ومسئولين أكراد من أجل عودة نواب الكتل الكردستانية إلى بغداد لحضور جلسة موحدة لمجلس النواب.

وكان آلاف المتظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء ومقر البرلمان يوم السبت 30 أبريل، وأحدث متظاهرون غالبيتهم من التيار الصدرى تلفيات بمقر مجلس النواب واعتدوا بدنيا ولفظيا على نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد والنائبة آلاء طالبانى والنائب عمار طعمة وعدد من موظفى المجلس، عقب فشل البرلمان فى عقد جلسة لاستكمال تمرير "حكومة التكنوقراط" برئاسة حيدر العبادى بسبب إصرار كتل سياسية على "المحاصصة" الحزبية ورفض تغيير وزرائها فى الحكومة.

ومن جانبها، دعت النائبة عن كتلة "بدر" الشيعية منال المسلماوى جميع النواب لحضور جلسة البرلمان المقبلة وحل الخلافات بالحوار.. وقالت " إن مقاطعة الجلسات يضعف المؤسسة التشريعية ولا رابح منها".

ودعت المسلماوى - فى تصريح صحفى أمس الأحد - المقاطعين للبرلمان الى حضور جلسات مجلس النواب،وأضافت "أن العراق يمر بتحديات خطيرة ونهاية تنظيم (داعش) الإرهابى قريبة ولا ينبغى فتح ثغرات لعودة التنظيم إلى الواجهة مرة أخرى".

كما طالب نورى المالكى زعيم ائتلاف "دولة القانون"، النواب المعتصمين لحضور جلسات البرلمان، والإبقاء على مطالبهم وجميع القضايا التى طرحت فى البرلمان، واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للنظر فى المطالب ومدى شرعيتها.

نائب وزير خارجية أمريكا: حريصون على استمرار دعم العراق بالحرب ضد داعش