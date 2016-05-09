بالفديو والصور..تصاعد الأدخنة وألسنة اللهب من "حريق العتبة".. وكردون أمنى لتسهيل "الإطفاء"

تصاعدت الأدخنة وألسنة اللهب من حريق منطقة الرويعى فى العتبة، ويقوم رجال الإطفاء بمحاولة السيطرة عليه، و تم فرض كردون أمنى لتسهيل عمليات الإطفاء و منع وصول الأهالى للمكان تحسبا لوقوع أى مصابين جراء الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى فندق بالعتبة، وعلى الفور أمر اللواء جمال حلاوة، مساعد الوزير و مدير الإدارة، وبصحبتهم سيارات إطفاء، لمحاولة السيطرة على الحريق.

حريق هائل فى الرويعى بالعتبة والدفع بسيارت الإطفاء للسيطرة على النيران

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"الحماية المدنية" تحاول إنقاذ 3 أشخاص أعلى سطح فندق "حريق العتبة"

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