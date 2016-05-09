بالفديو والصور..تصاعد الأدخنة وألسنة اللهب من "حريق العتبة".. وكردون أمنى لتسهيل "الإطفاء"

تصاعدت الأدخنة وألسنة اللهب من حريق منطقة الرويعى فى العتبة، ويقوم رجال الإطفاء بمحاولة السيطرة عليه، و تم فرض كردون أمنى لتسهيل عمليات الإطفاء و منع وصول الأهالى للمكان تحسبا لوقوع أى مصابين جراء الحريق.إعلان - Ads إعلان - Ads
>حريق هائل فى الرويعى بالعتبة والدفع بسيارت الإطفاء للسيطرة على النيران
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"الحماية المدنية" تحاول إنقاذ 3 أشخاص أعلى سطح فندق "حريق العتبة"
كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى فندق بالعتبة، وعلى الفور أمر اللواء جمال حلاوة، مساعد الوزير و مدير الإدارة، وبصحبتهم سيارات إطفاء، لمحاولة السيطرة على الحريق.
>حريق هائل فى الرويعى بالعتبة والدفع بسيارت الإطفاء للسيطرة على النيران
>
"الحماية المدنية" تحاول إنقاذ 3 أشخاص أعلى سطح فندق "حريق العتبة"
>