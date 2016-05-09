حبس عامل لاتهامه باستدراج راغبى الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت بالدقى

أمرت نيابة الدقى بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ونشر صور فاضحة له لاستدراج راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب، ولقائهم مقابل حصوله على مبالغ مالية بالدقى.

وردت معلومات للعقيد محمود هويدى ضابط مكافحة جرائم الآداب بالجيزة تفيد تورط عامل يدعى "على.ا" فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل حصوله على مبالغ مالية واتفاقه مع راغبى ممارسة الرذيلة عبر صفحة أنشأها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتحديد موعد المقابلة والمبلغ المالى المطلوب.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن المقدم أحمد أبو السعود من ضبط المتهم بمنطقة الدقى، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحاله العميد عماد عكاشة مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة إلى النيابة للتحقيق.

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