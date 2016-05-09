"وصلة دهشور".. خطة مرور الجيزة لتخفيف الأحمال عن "أكتوبر" و"الفيوم"

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، بناء على توجيهات اللواء أحمد حجازى، مدير أمن الجيزة، خطة بالتنسيق مع محافظة الجيزة بقيادة المحافظ اللواء كمال الدالى، والهيئة الهندسية للتخطيط العمرانى، لإنشاء وصلة دهشور الجنوبية الجديدة، التى تصل طريق الفيوم الصحراوى بطريق الواحات بطول 13 كليو مترا، وذلك لتخفيف الأحمال عن بعض الطرق المؤدية لـ 6 أكتوبر والفيوم.

وأوضح مصدر لـ" اليوم السابع" أنه سيتم تركيب كاميرات لمراقبة الطريق ورصد تجاوزات السرعات المقررةن وأى مخالفات مرورية، مع متابعة سير المركبات ورصد الحوادث المرورية، والأعطال التى تعيق الطريق.

وأضاف المصدر:"سيتم إنشاء طريق موازى على جانب واحد لطريق الفيوم الصحراوى لتسهيل الدخول للتجمعات السكنية ، وسوف يشرف قطاع مرور أكتوبر بقيادة اللواء حمادة المطراوى على تلك الأعمال".

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