مصادر:35 ألف مواطن دفعوا مقدمات حجز الـ500 ألف شقة بإجمالى 315 مليون جنيه

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، أن عدد المواطنين الذين قاموا بدفع مقدمات حجز الـ500 ألف شقة بمكاتب البريد بلغ حتى الآن ـ35 ألف مواطن.

وأضافت المصادر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك نسبة إقبال كبيرة من المواطنين على مكاتب البريد لسحب الكراسات ودفع مقدمات حجز الوحدات السكنية التى أعلنت عنها الوزارة.

وأوضحت المصاد أن إجمالى مبالغ الحجز التى تم دفعها وصل لـ 315 مليون جنيه منذ فتح باب الحجز، حتى الآن.

فيما كشفت المصادر أن عدد كراسات شروط الحجز التى تم بيعها من خلال مكاتب الريد تخط الـ350 ألف كراسة.

بالصور.."الإسكان"تعلن تفاصيل حجز 500 ألف شقة..غدا بدء سحب كراسات الشروط بمكاتب البريد..مصطفى مدبولى: الوحدات 90 مترا ثلاث غرف وصالة..ودعم يصل لـ25ألف جنيه..وألا يزيد دخل الأسرة عن 3500 جنيه أهم الشروط