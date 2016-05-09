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نائب عن السويس يتقدم بطلب إحاطة لوزير التموين بسبب منظومة الخبز

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نائب عن السويس يتقدم بطلب إحاطة لوزير التموين بسبب منظومة الخبز نائب عن السويس يتقدم بطلب إحاطة لوزير التموين بسبب منظومة الخبز
قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بمحافظة السويس، طلب إحاطة لوزير ، بسبب مشاكل منظومة الخبز وإيقاف الآلاف من بطاقات التموين بالسويس.

وقال النائب عبد الحميد كمال ،إنه قدم طلب إحاطة آخر إلى وزير التموين حول "تقييم تجربة منظومة التموين وتوزيع الخبر" ، ونقاط توزيع المواد السلعية على البطاقة الإلكترونية، وما حدث بها من مخالفات إدارية أو مالية ، أدت إلى عدم تحقيق العدالة والخدمة المرجوة للمواطنين.

وتابع أن هناك تأخر فى صرف السلع التموينية، وهناك مشاكل فى جودتها بالإضافة لتصريحات الوزير حول الدعم المالى بدلا من الدعم العينى، ومشاكل أصحاب المخابز، مما أثر على خدمة المواطنين.


>النائب عبدالحميد كمال يقدم مذكرة للحكومة بمشاكل التعاون الإسكانى فى السويس

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