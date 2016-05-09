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مستقبل وطن بالقليوبية: الإرهاب الغاشم لن ينال من عزيمة الشعب المصرى

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مستقبل وطن بالقليوبية: الإرهاب الغاشم لن ينال من عزيمة الشعب المصرى مستقبل وطن بالقليوبية: الإرهاب الغاشم لن ينال من عزيمة الشعب المصرى
أدان حزب مستقبل وطن بشبرا الخيمة أول الحادث الإرهابى الذى وقع مساء أمس الأحد، وقال هانى عفت أمين الحزب إن الإرهاب الغاشم لن ينال من عزيمة الشعب المصرى وشباب سيظل يدفع كل غالى ونفيس فى شتى المجالات حتى يتعافى الوطن، ونحن مستعدون لتقديم أرواحنا فداء للوطن لمحاربة الإرهاب الأسود.

وأوضح أن الحادث مؤلم للغاية ويبين مدى استهداف مصر فى الداخل والخارج من أعداء الوطن وخاصة فى تلك المرحلة العصيبة والتى تمر بها البلاد، من أجل العبور إلى المستقبل أفضل، داعياً للشهداء بالرحمة وأسرهم الصبر والسلوان .


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