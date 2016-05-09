بالصور..امتداد حريق فندق الرويعى بالعتبة إلى 4 عقارات مجاورة

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغاً من غرفة النجدة باشتعال النيران فى فندق بالعتبة، وعلى الفور أمر اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير و مدير الإدارة، وبصحبتهم سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.
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