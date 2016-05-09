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بالصور..امتداد حريق فندق الرويعى بالعتبة إلى 4 عقارات مجاورة

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بالصور..امتداد حريق فندق الرويعى بالعتبة إلى 4 عقارات مجاورة بالصور..امتداد حريق فندق الرويعى بالعتبة إلى 4 عقارات مجاورة
امتدت النيران بحريق عقار الرويعى بمنطقة العتبة إلى 4 عقارات مجاورة، تحتوى على عشرات المخازن للبلاستيكات، ويحاول رجال الإطفاء إخماد الحريق عن طريق الاستعانة بسلالم هيدروليكية بالمكان، ومحاصرة النيران من كافة الاتجاهات لمنع وصولها لعقارات أخرى.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغاً من غرفة النجدة باشتعال النيران فى فندق بالعتبة، وعلى الفور أمر اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير و مدير الإدارة، وبصحبتهم سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

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