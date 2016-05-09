رئيس هيئة الإسعاف: ارتفاع مصابى "حريق الرويعى" بالعتبة لـ 35

أكد الدكتور أحمد الانصارى، رئيس هيئة الاسعاف، ارتفاع عدد المصابين فى حريق العتبة إلى 35 مصابا تم نقل 21 منهم للمستشفيات و14 تم إسعافهم فى مكان الحادث.

وقال الأنصارى، لـ"اليوم السابع"، إن المصابين فى حالة جيدة وليس بينهم وفيات.

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