النيابة تنتدب لجنة لتفريغ فيديو حادث حلوان الإرهابى بأحدث الوسائل التقنية

وعثر فريق النيابة، خلال المعاينة لمحيط الحادث على كاميرا فيديو مثبته على سور جانبى، فى موقع حادث اغتيال 8 من أفراد شرطة قسم حلوان بينهم ضابط.
وكشفت التحقيقات عقب تفريغ الفيديو الذى يستغرق 3 دقائق، ظهور 4 أشخاص يتحركون حول سيارة القوة الأمنية ويحملون الأسلحة الآلية ويطلقون الأعيرة النارية بكثافة، وقيام أحد الجناة خلال مقطع الفيديو بالصعود أعلى السيارة وإطلاق الرصاص بكثافة .
ولم تتوصل عملية تفريغ الفيديو إلى التعرف على ملامح الجناة ، بسبب ضعف الإضاءة ، وبعد مسافة التصوير عن مكان الحادثة ، وعدم جودة التصوير الليلى للكاميرا.
وكانت النيابة قد عثرت على 120 فارغ طلقة آلية بمحيط حادث حلوان ، وقررت إرسال هذه الفوارغ إلى الطب الشرعى، لتحديد نوع المقذوف وكيفية إطلاقه، والمسافة التى أطلق منها.
أسفر الحادث عن استشهاد كلٍ من: ملازم أول محمد محمد حامد، وأمناء الشرطة "عادل مصطفى محمد وأحمد حامد محمود، وعلاء عيد حسين وصابر أبو ناب أحمد وأحمد مرزوق تمام وداوود عزيز فرج وأحمد إبراهيم عبد اللاه"..
>مفاجأة.. النيابة تفحص كاميرا رصدت حادث حلوان.. والتفريغ لم يحدد الجناة
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