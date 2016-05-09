النيابة تنتدب لجنة لتفريغ فيديو حادث حلوان الإرهابى بأحدث الوسائل التقنية

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد الأبرق رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول، انتداب لجنة فنية لفحص فيديو حادث حلوان الإرهابى بأحدث الوسائل التقنية ال ، وذلك فى محاولة للوصول إلى تحديد الجناة.

وعثر فريق النيابة، خلال المعاينة لمحيط الحادث على كاميرا فيديو مثبته على سور جانبى، فى موقع حادث اغتيال 8 من أفراد شرطة قسم حلوان بينهم ضابط.

وكشفت التحقيقات عقب تفريغ الفيديو الذى يستغرق 3 دقائق، ظهور 4 أشخاص يتحركون حول سيارة القوة الأمنية ويحملون الأسلحة الآلية ويطلقون الأعيرة النارية بكثافة، وقيام أحد الجناة خلال مقطع الفيديو بالصعود أعلى السيارة وإطلاق الرصاص بكثافة .

ولم تتوصل عملية تفريغ الفيديو إلى التعرف على ملامح الجناة ، بسبب ضعف الإضاءة ، وبعد مسافة التصوير عن مكان الحادثة ، وعدم جودة التصوير الليلى للكاميرا.

وكانت النيابة قد عثرت على 120 فارغ طلقة آلية بمحيط حادث حلوان ، وقررت إرسال هذه الفوارغ إلى الطب الشرعى، لتحديد نوع المقذوف وكيفية إطلاقه، والمسافة التى أطلق منها.

أسفر الحادث عن استشهاد كلٍ من: ملازم أول محمد محمد حامد، وأمناء الشرطة "عادل مصطفى محمد وأحمد حامد محمود، وعلاء عيد حسين وصابر أبو ناب أحمد وأحمد مرزوق تمام وداوود عزيز فرج وأحمد إبراهيم عبد اللاه"..

مفاجأة.. النيابة تفحص كاميرا رصدت حادث حلوان.. والتفريغ لم يحدد الجناة

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