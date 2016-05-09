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آمنة نصير: حذف فقرة ازدراء الأديان من "العقوبات" يحمى الشريعة وحرية الفكر

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آمنة نصير: حذف فقرة ازدراء الأديان من "العقوبات" يحمى الشريعة وحرية الفكر آمنة نصير: حذف فقرة ازدراء الأديان من "العقوبات" يحمى الشريعة وحرية الفكر
قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إنها تقدمت بمشروع قانون لحذف الفقرة الخاصة بازدراء الأديان من المادة 98 لقانون العقوبات، من أجل حماية الشريعة الإسلامية وحرية الفكر.

وأضافت "نصير" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"الدين الإسلامى يرفض النفاق وأنا لا أريد أن ينافق الناس هذا الدين وأن يكونوا مؤمنين بشكل واضح"، مؤكدة أنه لا يوجد فكر يواجه بالسجون.

وحول موقف الأزهر الشريف من حذف المادة، قالت "نصير"، :"أنا أتصرف داخل مجلس النواب كنائبة وأود أن أحمى دينى، و هناك 3 مواد فى الدستور تحمى حقوق الإنسان فى الحرية، سواء حرية الفكر أو الحرية الفنية أو حرية القول" مؤكدة أنها تسعى لإلغاء هذه المادة من أجل حرية الشريعة الإسلامية.

البرلمان يحيل مشروع قانون حذف فقرة ازدراء الأديان من "العقوبات" للتشريعات
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