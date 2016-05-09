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التوصل لاتفاق لإنهاء تمرد فى سجن حماة السوري

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التوصل لاتفاق لإنهاء تمرد فى سجن حماة السوري التوصل لاتفاق لإنهاء تمرد فى سجن حماة السوري
تم التوصل لاتفاق مبدئى لإنهاء إضراب نحو 800 سجين معظمهم من المعتقلين السياسيين فى سجن سورى من شأنه أن يؤدى فى نهاية الأمر إلى العفو والإفراج عن المحتجزين دون اتهامات وذلك حسبما قالت اليوم الاثنين جماعات حقوقية وناشطون على اتصال بالسجناء.

وقالوا إن الاتفاق الذى تم التوسط فيه فى ساعة متأخرة من مساء الأحد، سينهى تمردا بدأ الأسبوع الماضى فى سجن حماة بوسط سوريا عندما تمرد سجناء سياسيون بعد أن تقرر نقل خمسة نزلاء إلى سجن صيدنايا لتنفيذ أحكام بالإعدام أصدرتها محكمة عسكرية .

وقال ناشط حقوقى على اتصال بالسجناء طلب عدم نشر اسمه إن"النظام وافق على معظم طلباتنا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين المحتجزين دون اتهام."
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