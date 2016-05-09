مكتبة الإسكندرية تستضيف الكاتب الإيطالى ماركو ألونى ليتحدث عن روايته الجديدة

يستضيف مركز دراسات الإسكندرية والبحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المعهد الثقافى الإيطالى، محاضرة ولقاء للكاتب والصحفى الإيطالى ماركو ألونى، مع تقديم للترجمة العربية لروايته الجديدة "رسائل عن الطموح"، مع قراءة وتعليق لبعض فقرات الرواية باللغتين الإيطالية والعربية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 مايو فى تمام الساعة الرابعة عصرًا بقاعة الوفود بمكتبة الإسكندرية.

يعمل ماركو ألونى كمراسل للراديو والتليفزيون السويسرى والإيطالى، كما يتعاون مع العديد من الصحف المحلية والدولية. يذكر أن أثناء دراسته الجامعية قام بتأسيس وإدارة المجلة النصف سنوية "ملامح أدبية" وقد تم تخصيصها للمؤلفين الأوروبيين المعاصرين، كما قام بإصدار أول عمل روائى له بعنوان "القمر فى نهر السين" وهو فى عمر الـ22 عامًا.

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