"تموين أسوان": توريد 19 ألف طن قمح للصوامع حتى الآن

أكد حسام العربى، وكيل وزارة التموين بأسوان، أن صوامع القمح فى المحافظة استقبلت نحو 19 ألف طن من القمح حتى الآن.

وأضاف وكيل وزارة التموين بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن عملية توريد القمح للصوامع بمحافظة أسوان، تتم بدون مشاكل فى الاستلام والتسليم بين المزارعين والصوامع، ولا تزال عملية التوريد مستمرة.

وأشار "العربى" إلى أن أسوان يوجد بها صومعتين فى مدينتى أسوان وإدفو، بالإضافة إلى شونتين لتخزين القمح بمدينتى إدفو وكوم أمبو، لاستيعاب محصول القمح بعد حصاده.

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