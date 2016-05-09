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صحيفة هندية: الصلاة تقلل من الرغبة فى تناول الخمور

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صحيفة هندية: الصلاة تقلل من الرغبة فى تناول الخمور صحيفة هندية: الصلاة تقلل من الرغبة فى تناول الخمور
أجرى باحثون من جامعة نيويورك فى الولايات المتحدة -وفق ما نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية- دراسة حديثة على مجموعة مدمنى الخمور المجهولين، ووجدوا أن الصلاة تقلل من الرغبة فى تناولها، لأنها تعمل على تحفيز أجزاء فى الدماغ المسئولة عن الانتباه والعاطفة.

وأشار التقرير إلى أن المشاركين الذين عرضت عليهم لأول مرة مجموعة من الصور التى تحث على الرغبة الشديدة فى شرب الخمور، فكانوا أقل رغبة لشرب الخمور بعد الصلاة.

وقال مارك جالنتر، مدير قسم إدمان الكحول والمخدرات فى جامعة نيويورك، إن التجربة التى قام بها الباحثون جعلت مجموعة مدمنى الخمور المجهولون لديهم القدرة فى استخدام الصلاة للبعد عن الكحول، مضيفا أنه انخفضت رغبة مجموعة مدمنى الكحول المجهولين على المدى الطويل، مقارنة مع المرضى الذين توقفوا عن الشرب لفترة من الوقت ولكنهم أكثر عرضة لحدوث انتكاسة.

وأضاف الطبيب أن النتائج الحالية التى تم التوصل إليها تفتح مجالا جديدا للتحقيق فى التغيرات الفسيولوجية المصاحبة لليقظة الدينية التى أدت إلى حدوث تغييرات فى أعضاء مدمنى الكحول المجهولين وغيرهم.


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