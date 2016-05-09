أخبار عاجلة

قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئيس اليمنى يوجه بسرعة عودة المطرودين من عدن

Google+ Print
الرئيس اليمنى يوجه بسرعة عودة المطرودين من عدن الرئيس اليمنى يوجه بسرعة عودة المطرودين من عدن
أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر أنه ناقش مع الرئيس عبد ربه منصور هادى حادثة طرد المئات من المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية من عدن مساء أمس.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اليمني، وبثته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن الرئيس وجه بوقف هذه الأعمال والممارسات غير الدستورية وغير القانونية والمنافية لأبسط حقوق الإنسان .. وأمر على الفور بالسماح لهم بالعودة وممارسة أعمالهم بصورة طبيعية وآمنة.

وأوضح رئيس الوزراء أن حكومة الجمهورية اليمنية ترى أن الشبهات التى تحوم حول أشخاص بعينهم بسبب سلوك مخابرات صنعاء ومليشيات الحوثى وصالح لا تستوجب هذا العقاب الجماعى القاسى بحق مجموعة من المواطنين وأن الأعمال التى يقوم بها العشرات لا تستدعى بأى حال من الأحوال طرد المئات منهم من منطقة إلى أخرى.

وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تخدم الميليشيات الانقلابية وتؤذى الشرعية وتضعف من جهودها فى استعادة الدولة وهزيمة العدو كما تزرع الكراهية والبغضاء، مضيفا أن الصعوبات والاضطرابات الأمنية التى تعيشها عدن تتطلب تفعيل الأجهزة الأمنية وليس عقاب المواطنين وتكثيف الجهود الاستخبارية التى تمنع القيام بأعمال إرهابية مصادرها تكاد تكون معروفة.

ودعا رئيس الوزراء محافظ عدن ومدير الأمن إلى ضبط عمل كل الأجهزة التى تقع تحت مسئوليتهم ومنعها من القيام بأية أعمال تخل بحقوق المواطنة ومنها كرامة الإنسان اليمنى الذى هو هدف وغاية فى الحاضر والمستقبل، مشيدا بمحافظ عدن، ومشيرا إلى ثقة القيادة به رجلا أول فى المحافظة وبقوات الأمن التى أثبتت قدرتها على مواجهة الصعاب وأعمال الإرهاب بشجاعة نادرة لقادرة على حماية المواطنين ومنع التعدى على حقوقهم .. وأكد أن اليمنى حر فى اختيار عمله ومكان سكنه فى أى مكان من اليمن يختاره.

وأعرب بيان ابن دغر عن أسفه الشديد للعاملين والمواطنين عما لحق بهم من أذى .. داعيا المتسببين فيها للاعتذار للمتضررين .. وطالب الذين تم طردهم بالعودة إلى حياتهم العادية وأن تقوم السلطات المحلية بحمايتهم.. وأهاب بالجميع التحلى بروح التسامح والإخاء والتعالى عن الأحقاد والخصومات التى لا يمكن لها أن تبنى وطنا أو تحمى مجتمعا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين