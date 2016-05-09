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بالصور..هيئة الإسعاف: ارتفاع عدد المصابين بحريق الرويعى لـ9.. ولا وفيات

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بالصور..هيئة الإسعاف: ارتفاع عدد المصابين بحريق الرويعى لـ9.. ولا وفيات بالصور..هيئة الإسعاف: ارتفاع عدد المصابين بحريق الرويعى لـ9.. ولا وفيات
قال الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف، إن عدد المصابين نتيجة الحريق الذى اندلع، منذ قليل، بمنطقة الرويعى بالموسكى ارتفع إلى 9 مصابين، تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المجاورة لموقع الحريق، وأنه لا يوجد أى وفيات.

وأكد الأنصارى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة دفعت بـ 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحريق لإجراء الإسعاف الأولية لأى مصاب بالإضافة إلى تواجد فريق طبى كامل هناك.

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-حريق هائل فى الرويعى بالموسكى والدفع بسيارت الإطفاء للسيطرة على النيران
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