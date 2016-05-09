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وزارة الشباب تستكمل حوارها مع شباب الأحزاب حول "الإدارة المحلية" خلال 15 يومًا

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وزارة الشباب تستكمل حوارها مع شباب الأحزاب حول "الإدارة المحلية" خلال 15 يومًا وزارة الشباب تستكمل حوارها مع شباب الأحزاب حول "الإدارة المحلية" خلال 15 يومًا
تستكمل وزارة الشباب والرياضة، جلسات منتدى الحوار الوطنى لشباب الأحزاب، حول قانون الإدارة المحلية، بعقد الجلسة الرابعة لمنتدى الحوار مع شباب الأحزاب السياسية، خلال 15 يومًا، وذلك بهدف استكمال المناقشات مع الشباب حول قانون الإدارة المحلية، المقرر أن تقدمه لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يشارك فى اللقاء المقبل لوزارة الشباب والرياضة بشباب الأحزاب، بحضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، كل من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، والمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وهو اللقاء الذى سيعقد قبل نهاية شهر مايو الجارى.

وكانت الوزارة نظمت لقائها الثالث مع شباب الأحزاب، أمس الأحد، بمركز شباب الجزيرة، بحضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، واللواء رفعت قمصان، مستشار مجلس الوزراء لشئون الانتخابات.


>- بالصور.. رفعت قمصان: ظروف البلاد حالت دون إجراء انتخابات مجالس محلية منذ 8 سنوات
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- بالصور.. رفعت قمصان: أهمية قانون الإدارة المحلية تنقسم بين انتخابات المحليات وتطبيق اللامركزية
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- بالصور.. رفعت قمصان: الشباب ثلث نواب البرلمان.. ونسبة مشاركتهم كناخب بالخارج 62?‏
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- بدء لقاء وزير الرياضة ومستشار رئيس الوزراء للانتخابات مع شباب الأحزاب
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