تمركز 30 سيارة إطفاء بمحيط حريق "فندق الرويعى" بالعتبة

تمركزت 30 سيارة إطفاء تابعة للحماية المدنية بالقاهرة و القوات المسلحة، بمحيط حريق فندق و عقار مجاور يحوى أكثر من 20 مخزن بلاستيكات و أدوات منزلية و أقمشة بمنطقة العتبة، و يحاول رجال الدفاع المدنى إخماد الحريق تحسبا لامتداده للعقارات المجاورة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى فندق بالعتبة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء، لمحاولة السيطرة على الحريق.

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