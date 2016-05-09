"الشئون العربية": زيارات ميدانية لبعض الدول الشقيقة وبحث أزمة ليبيا اليوم

قال اللواء سعد الجمال الرئيس المؤقت لائتلاف "دعم مصر "، رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إن اللجنة تدرس تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لعدد من الدول العربية للوقوف علي أهم التطورات بها، مضيفا :"لن نكتفى بإصدار بيانات فقط، لكن ندرس تنظيم تلك الزيارات وعرض الأمر على رئيس المجلس الدكتور على عبد العال".

و أضاف "الجمال" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستناقش،اليوم الاثنين ، فى اجتماعها القضية الليبية، بحضور سفير من وزارة الخارجية معنى بالشأن الليبي ودوّل الجوار، إضافة إلى مسئول من الجامعة العربية ، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش القضية الفلسطينية، غدا الثلاثاء .

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