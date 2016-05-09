خلال ساعات.. مشروع قانون "مد الدورة النقابية العمالية" أمام البرلمان

علم "اليوم السابع"، من مصادر مطلعة داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقديم مشروع قانون خلال الساعات القليلة المقبلة للمد لعمال مجالس النقابات العمالية لمدة 6 شهور وإلغاء المادة الخاصة بخروج كل من تخطى سن الستين خارج التنظيم النقابى .

من جانبه أكد خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أنه بالفعل يتم جمع توقيعات عدد كبير من أعضاء البرلمان لإلغاء المادة التى أقرها خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، مضيفا أنه سيتم وضع ضوابط لاستمرار القيادات النقابية عقب سن الستين على رأسها أن يكون مستمر فى نفس المنشأة التى يعمل بها.

يذكر أن الدورة النقابية العمالية ومجالس ادارات النقابات ينتهى عملها يوم 27 مايو الحالى، والقانون الحالى ينص على ضرورة اجراء الانتخابات العمالية قبل ذلك اليوم بشهرين أو مد الدورة النقابية لفترة اضافية تكون 6 شهور على الأقل أو لحين صدور القانون الجديد.

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