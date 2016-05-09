أخبار عاجلة

قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بنك التنمية والائتمان الزراعى يعلن عن قرارات هامة حول الفلاحين المتعثرين

Google+ Print
بنك التنمية والائتمان الزراعى يعلن عن قرارات هامة حول الفلاحين المتعثرين بنك التنمية والائتمان الزراعى يعلن عن قرارات هامة حول الفلاحين المتعثرين
كشف تقرير صادر عن بنك التنمية والائتمان الزراعى، التابع لوزارة الزراعة، أن عدد المتعثرين لدى البنك بلغ 142 ألف مزارعا، بقيمة 3.4 مليار جنيه، وتضمن التقرير توصية باتخاذ الإجراءات القانونية، ضد الفلاحين المتعثرين فى حال عدم الالتزام بالسداد أو التقدم لتسوية المديونيات .

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة،فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه يجب على المتعثرين التقدم إلى البنك لتسوية المديونيات، خاصة بعد وقف الملاحقات القضائية حرصا من الدولة للتخفيف عن كاهل الفلاحين ، بالإضافة إلى مساعدة البنك على الاستمرار فى الوقوف بجانب عملائه ومساعدتهم، ، مشير إلى أن استعادة البنك لمستحقاته يكفل وضعه على الطريق الصحيح لخدمة القطاع الزراعى ، بما فى ذلك المساهمة فى صرف قروضا للمشروعات الزراعية .

وأوضح المصدر ، أنه فى حالة التقديم للتسوية هناك إعفاءات تصل لـ 90% من فوائد أصل الدين ، أما الممتنعين عن السداد فلن يسمح البنك مرة ثانية بإعطائهم قروضا جديدة ، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

رئيس الائتمان الزراعى: 195 شونة لاستلام القمح بطاقة استيعابية 900 ألف طن
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365