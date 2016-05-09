بنك التنمية والائتمان الزراعى يعلن عن قرارات هامة حول الفلاحين المتعثرين

كشف تقرير صادر عن بنك التنمية والائتمان الزراعى، التابع لوزارة الزراعة، أن عدد المتعثرين لدى البنك بلغ 142 ألف مزارعا، بقيمة 3.4 مليار جنيه، وتضمن التقرير توصية باتخاذ الإجراءات القانونية، ضد الفلاحين المتعثرين فى حال عدم الالتزام بالسداد أو التقدم لتسوية المديونيات .

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة،فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه يجب على المتعثرين التقدم إلى البنك لتسوية المديونيات، خاصة بعد وقف الملاحقات القضائية حرصا من الدولة للتخفيف عن كاهل الفلاحين ، بالإضافة إلى مساعدة البنك على الاستمرار فى الوقوف بجانب عملائه ومساعدتهم، ، مشير إلى أن استعادة البنك لمستحقاته يكفل وضعه على الطريق الصحيح لخدمة القطاع الزراعى ، بما فى ذلك المساهمة فى صرف قروضا للمشروعات الزراعية .

وأوضح المصدر ، أنه فى حالة التقديم للتسوية هناك إعفاءات تصل لـ 90% من فوائد أصل الدين ، أما الممتنعين عن السداد فلن يسمح البنك مرة ثانية بإعطائهم قروضا جديدة ، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

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