بالفيديو: لطيفة تحتكر التريلر الأول لمسلسل "كلمة سر"

كما احتكرت البوستر الوحيد لمسلسلها الأول "كلمة سر"، ظهرت المطربة التونسية لطيفة وحيدة في التريللر الأول للمسلسل المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2016، برغم أن فريق العمل يضم العشرات من النجوم اصحاب التاريخ وابرزهم حسن يوسف والنجم هشام سليم.

لطيفة في التريللر لم تكشف عن مواهبها كاملة، فقد اكتفت بتصفيف شعرها والنظر لسيناريو المسلسل وهي جالسة أمام المرآة، ثم ابتسمت للجمهور، دون أن تنطق بكلمة واحدة.

مسلسل "كلمة السر" تدور أحداثه حول مدرسة لغة فرنسية، تعاني مشكلات مستمرة مع زوجها، الذي يشك في جميع تصرفاتها، ويفسر كل تصرفاتها بشكل غير منطقي بعيدًا عن الواقع، و تجسد "لطيفة" دور مدرسة اللغة الفرنسية، بينما يجسد "هشام سليم" شخصية الزوج، ويشاركهما البطولة، حسن يوسف، أنوشكا وريهام عبدالغفور، ليلي عز العرب وأحمد صلاح حسنيمن تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج سعد هنداوي، ولم يتم الاستقرار على القناة التي ستعرضه.

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