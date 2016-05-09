الأمير هاري مستاء من الصحافة.. ما السبب؟

أعرب الأمير هاري Harry حفيد الملكة إليزابيث الثانية Elizabeth، عن إستيائه من إصرارا وسائل الإعلام على الخوض في حياته الشخصية.

وقال هاري في حديث مع الـ "BBC" إنه سيتحرك لأجل حماية الخط الفاصل بين حياته العامة وحياته الشخصية بعدما بات غير موجود تقريباً.

وأشار هاري، المصنف رابعاً في ترتيب ولاية عرش بريطانيا، إلى أن لكل شخص حقه في الخصوصية، قائلاً إنه ليس من الضروري أن يعرف الناس كل التفاصيل الصغيرة عن حياته.

يشار الى ان العلاقات بين العائلة البريطانية المالكة والإعلام إتسمت بالتوتر منذ فترة طويلة، حيث أن الصحفيين كانوا يلاحقون الأميرة ديانا، قبل وفاتها في حادث سير عام 1997.

وأثار نشر صور الأمير هاري مع شابة عارية في الولايات المتحدة سنة 2012، ضجة واسعة، تراجع على إثرها عدد من الصحف عن نقل أمور تتعلق بحياته الشخصية.