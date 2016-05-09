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الراحل وائل نور حي يرزق في "شقة فيصل"

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الإثنين 09-05-2016 00:53

تسبب الرحيل المفاجئ للنجم وائل نور في أزمة كبري لفريق عمل مسلسل "شقة فيصل" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، خاصة وأنه كان يشغل أحد الأدوار الرئيسية في العمل، وقام بتصوير العديد من المشاهد المهمة سيتم عرضها في الحلقات الأخيرة، كما أن الحلول التقليدية مثل إضافة مشهد وفاته ضمن أحداث المسلسل أو استبعاد مشاهده بالكامل غير ممكنة، ولهذا تم اتخاذ قرار بالإجماع علي إبقاء وائل نور حيا يرزق ضمن أحداث المسلسل.

فريق العمل بقيادة المخرجة عادل كلف المؤلف محمد صلاح العزب بالتدخل لتعديل المشهد المتبقية للراحل داخل المسلسل بحيث يتم سرد مضمونها علي لسان بقية النجوم آيتن عامر وكريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله ولكن ستبقى مشكلة واحدة متعلقة بمشهد النهاية، لم تجد حلا حتي اللحظة.

يذكر أن آخر المشاهد التي ختم بها الفنان الراحل ‫‏وائل نور‬ حياته الفنية في مسلسل ‫شقة فيصل‬ هو مشهد الابتهال والبكاء إلى الله في الجامع، وتردد أنه وافق على العودة للتمثيل من أجل هذا المشهد المؤثر.

 

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