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مفاجأة: زينة مرشحة لمنافسة سيدة الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة

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الإثنين 09-05-2016 01:02

في خطوة غير متوقعة، كشف المخرج حسني صالح عزمه تحويل رواية عميد الأدب العربي الراحل طه حسين "دعاء الكروان" لمسلسل، من بطولة النجمة زينة التىي ستؤدى نفس دور سيدة الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة، بينما سيؤدى الفنان السوري تيم الحسن شخصية المهندس التى دشنت نجومية الراحل الكبير أحمد مظهر.

يذكر أن فيلم "دعاء الكروان" احتل المرتبة السادسة فى قائمة أهم 100 فيلم مصري، عرض لأول مرة عام 1959 وسيناريو والحوار يوسف جوهر بالاشتراك مع المخرج هنري بركات ، معتمدين على رواية أدبية بنفس الاسم للدكتور الأديب "طه حسين" الذي وضع صوته علي مشهد النهاية، ولكن المخرج حسني صالح أكد أن المسلسل سيحمل رؤية عصرية مختلفة عن الفيلم.

 

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