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ضبط مهندس وفنى بحى أول طنطا لتحريرهما محاضر مخالفات مقابل مبالغ مالية

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ضبط مهندس وفنى بحى أول طنطا لتحريرهما محاضر مخالفات مقابل مبالغ مالية ضبط مهندس وفنى بحى أول طنطا لتحريرهما محاضر مخالفات مقابل مبالغ مالية
ألقى الرائد كمال عبد الرؤوف رئيس وحدة مباحث المرافق بمحافظة الغربية القبض على مهندس بالإدارة الهندسية بحى أول طنطا وفنى بالإدارة بعد قيام الأول بتحرير محاضر مخالفات مبانى لمواطنين بدون ترخيص على غير الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بورود معلومات للرائد كمال عبد الرؤوف رئيس مباحث قسم شرطة المرافق بقيام "السيد أ ع" – 58 سنة - مهندس بالإدارة الهندسية بحى أول طنطا بتحرير المحضر رقم 7091 جنح قسم أول طنطا لسنة 2016 ضد "صالح ص خ" – 25 سنة والمحاضر أرقام ( 6411 ، 6412 ) جنح القسم ضد " ريهان ع ن" – 39سنة مقيمان بمنطقة العجيزى - دائرة القسم مخالفات مبانى بدون ترخيص على خلاف الحقيقة، مقابل حصوله على مبالغ مالية، وباستدعاء المحرر ضدهم المحاضر المشار إليها وسؤالهم أيدوا ذلك،

وبمواجهة المهندس المذكور قرر قيام " فتوح م خ" فنى بذات الإدارة بإعطاء بيانات على غير الحقيقة، ما تسبب فى ذلك مقابل حصوله على مبالغ مالية، وتحرر المحضر رقم 14161 جنح قسم أول طنطا لسنة 2016 وتولت النيابة العامة التحقيق.


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