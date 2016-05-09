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خبر في الجول – تعرف على موعد انضمام سام مرسي لمنتخب مصر.. ومشكلته الوحيدة

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خبر في الجول – تعرف على موعد انضمام سام مرسي لمنتخب مصر.. ومشكلته الوحيدة خبر في الجول – تعرف على موعد انضمام سام مرسي لمنتخب مصر.. ومشكلته الوحيدة

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على استدعاء لاعب وسط ويجان سام مرسي الذي يحمل الجنسية الإنجليزية لكن والده مصري في الفترة المقبلة.

سام مرسي لاعب وسط مدافع يملك بنية قوية بالإضافة لسلاح التسديدات البعيدة، والده يحمل الجنسية المصرية لكنه يحمل الجنسية الإنجليزية، وأبدى رغبته في ارتداء قميص منتخب مصر في تصريحات لـFilGoal.com من قبل.

وعلم FilGoal.com أن سام مرسي الذي يشارك مع فريقه ويجان الصاعد حديثا لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي قد تقرر استدعائه في معسكر مصر في شهر أغسطس المقبل.

وكان مقررا إقامة مباراة مصر وتشاد في تصفيات الأمم الإفريقية في هذا الموعد، إلا أنه تقرر خوض مباراة ودية مع منتخب أوروبي من أجل تحسين التصنيف وتعويض نقاط اللقاء الملغي.

وقال مصدر في الجهاز الفني لـFilGoal.com: "نتابع سام مرسي جيدا وسنستدعيه في شهر أغسطس، لكن نواجه مشكلة أنه لا يحمل جواز سفر مصري".

وأضاف "لكن والده ووالدته يحملان جواز سفر مصري وهذا سيسهل الأمر قليلا في استخراج جواز سفر مصري لسام".

خبر في الجول - مدرب ويجان يفسد مهمة كوبر في إنجلترا

وتابع "سنستدعي في المباراة الودية أكبر عدد من المحترفين ووارد جدا أن يكون من بينهم أحمد المحمدي ظهير هال سيتي وأي لاعب محترف يحمل الجنسية المصرية مرشح للانضمام".

وأردف المصدر "نفكر في ضم حسام باولو لمباراة تنزانيا في ختام تصفيات كأس الأمم.. لإيصال رسالة أن المجتهد سيدخل ".

ثم استدرك "لكن ليس شرطا أن يشارك حسام باولو على حساب المهاجمين الموجودين".

ويحتل باولو صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 14 هدفا وكان قد حصد اللقب في الموسم الماضي برصيد 20 هدفا.

وكان FilGoal.com قد انفرد بخبر سفر كوبر لمتابعة سام مرسي ومحمد النني من المدرجات.

تعرف على اللاعب:

كشاف النجوم - هل اقترب منتخب مصر من ضم لاعب إنجليزي الجنسية؟

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فيديو اليوم السابع

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