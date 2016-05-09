حوار في الجول - خالد قمر: تأهيلي يبدأ الآن مع الزمالك ' رغبتي الأولى ' ومرتضى تحدث معي

هل سيظهر قريبا في نادي الزمالك؟ ماذا عن إصابته؟ وما هي رغبته الأولى والثانية في سوق الانتقالات؟ خالد قمر يتحدث لـFilGoal.com.

خالد قمر خرج معارا من الزمالك إلى سموحة في الموسم الجاري، قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة وينتهي موسمه في ديسمبر الماضي.

وتحدث خالد قمر في حوار مع FilGoal.com عن عودة للزمالك بداية من يوم الاثنين إلى جانب رغبته الأساسية وحديث مرتضى منصور رئيس النادي معه.

وكل ما يلي على لسانه.

"بداية من يوم الاثنين سأبدأ تدريبات منفردة في نادي الزمالك".

"سأخوض التدريبات بشكل منفرد مع أخصائي التأهيل. على ما أعتقد سأكون جاهزا تماما في الشهر المقبل".

"رغبتي الأولى بالطبع هو نادي الزمالك".

"الزمالك هو بيتي وأحب جدا استمر معه والجميع مرحب بي ولكن وارد تاما أن يحدث تغييرات في الفترة المقبلة".

"مرتضى منصور تحدث معي ورحب بعودتي وقال لي (شد حيلك) وبالتأكيد الزمالك هو رغبتي الأولى".

"وفي حالة كانت رغبة الزمالك في عدم تواجدي فالأولوية الثانية لنادي سموحة".

"الإدارة تحدثت معي وأكدت لي رغبتهم بتواجدي في حالة رفض الزمالك عودتي وقرر بيعي".

"ولدي عروض لن أتحدث عنها الآن سأفكر فيها في حالة رغبة الزمالك في عدم عودتي".