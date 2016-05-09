بالفيديو والصور -جمهور الزمالك يحتشد أمام منزل عمر جابر.. واللاعب يتجاوب معهم

احتشد جمهور الزمالك ممثلا في أولتراس وايت نايتس أمام منزل عمر جابر ظهير أيمن الفريق استعدادا لتوجهه إلى مطار القاهرة في طريقه إلى سويسرا.

وحمل أفراد المجموعة لافتة كتب عليها: "عشقناك كلاعب.. وهتفضل بينا كمشجع".

ويخوض عمر جابر -24 عاما- تجربة احتراف في بازل السويسري في صفقة تنعش خزينة الزمالك بمليون و650 ألف يورو و15 % من نسبة إعادة البيع.

وهتفت المجموعة لعمر جابر طويلا أمام منزله وقاموا بأهازيج وإشعال الشماريخ لتهنئته بخوض تجربته الاحترافية الأولى.

وحرص عمر جابر على النزول للمجموعة وتم رفعه على الأعناق والهتاف له ومطالبته بالعودة للزمالك فور انتهاء رحلته الاحترافية.

شاهد الفيديو

كما ظهر محمود عبد الرازق "شيكابالا" لتوديع زميله وصديقه عمر جابر، وحمله الجمهور على الأعناق.