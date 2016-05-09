أخبار عاجلة

قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك يكشف عن موعد مباراته مع بازل

Google+ Print
الزمالك يكشف عن موعد مباراته مع بازل الزمالك يكشف عن موعد مباراته مع بازل

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك عن موعد مباراة الفريق الودية ضد بازل السويسري.

ويلعب الزمالك مع بازل وديا ضمن شروط عقد انتقال عمر جابر للفريق السويسري والذي تم توقيعه من قبل النادي الأبيض.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقناة LTC يوم الأحد: "سنلعب ضد بازل في شهر يناير المقبل بالإمارات".

الدوري السويسري يتوقف سنويا منذ منتصف ديسمبر حتى أوائل فبراير بسبب العطلة الشتوية لكثرة سقوط الثلوج على الأراضي السويسرية.

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك أن عمر جابر سيتواجد على قوة الزمالك حتى نهاية الشهر الجاري قبل الانضمام لبازل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع