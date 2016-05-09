الزمالك يكشف عن موعد مباراته مع بازل

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك عن موعد مباراة الفريق الودية ضد بازل السويسري.

ويلعب الزمالك مع بازل وديا ضمن شروط عقد انتقال عمر جابر للفريق السويسري والذي تم توقيعه من قبل النادي الأبيض.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقناة LTC يوم الأحد: "سنلعب ضد بازل في شهر يناير المقبل بالإمارات".

الدوري السويسري يتوقف سنويا منذ منتصف ديسمبر حتى أوائل فبراير بسبب العطلة الشتوية لكثرة سقوط الثلوج على الأراضي السويسرية.

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك أن عمر جابر سيتواجد على قوة الزمالك حتى نهاية الشهر الجاري قبل الانضمام لبازل.