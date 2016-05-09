مدرب الزمالك يتحدث عن عودة الشارة لإمام وعقوبة كهربا

لم يحسم محمد حلمي المدير الفني للزمالك إمكانية عودة شارك قيادة الفريق لذراع حازم إمام بعد صدور قرار من إدارة النادي بحرمانه منها.

وقال حلمي: "حازم إمام من أبناء الزمالك، وتربى داخل جدران النادي، فهو أخ وابن أصغر، والمشكلة انتهت تمامًا، وأقدر تمامًا نرفزة وغضب أي لاعب".

وأضاف عبر قناة صدى البلد: "حازم ندم على ما فعله، وتقبلنا عذره، لأن الابن عندما يخطيء لا نقطع رقبته، ولا أتربص بأي لاعب".

وواصل: "حازم إمام يتدرب مع الفريق، ولكنه لم ينضم بعد لقائمة ال18 التي ستخوض مباراة بتروجت حتى نؤكد عودة الشارة أما لا".

واستطرد المدير الفني للزمالك: "أتمنى أن يتحمل كل لاعب الحمل الثقيل لتطلعات جماهير النادي التي لديها أمل أن ترى اللاعبين في أفضل حالة".

وأشار محمد حلمي إلى أنه سيعقد جلسة مع الجهاز الفني قبل تدريب يوم الاثنين للوصول قرار رسمي فيما بدر من كهربا خلال مباراة غزل المحلة.

وكان كهربا دخل في مشادة كلامية سريعة مع محمد حلمي عقب إضاعة إحدى الفرص في مباراة المحلة التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بثنائية نظيفة.