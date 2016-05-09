أخبار عاجلة

قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 505 مخالفات مرورية متنوعة أعلى محاور وميادين أكتوبر

Google+ Print
ضبط 505 مخالفات مرورية متنوعة أعلى محاور وميادين أكتوبر ضبط 505 مخالفات مرورية متنوعة أعلى محاور وميادين أكتوبر
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر من ضبط 505 مخالفات مرورية متنوعة منها 130 مخالفة نموذج 125 و18 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 11 مركبة توك توك وضبط 33 دراجة نارية بدون لوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

"مرور القاهرة" ترصد 8 آلاف مخالفة متنوعة أعلى محاور وميادين العاصمة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية