ضبط 505 مخالفات مرورية متنوعة أعلى محاور وميادين أكتوبر

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر من ضبط 505 مخالفات مرورية متنوعة منها 130 مخالفة نموذج 125 و18 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 11 مركبة توك توك وضبط 33 دراجة نارية بدون لوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

"مرور القاهرة" ترصد 8 آلاف مخالفة متنوعة أعلى محاور وميادين العاصمة

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